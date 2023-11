Terzic: “Nessuna operazione per Nmecha, ma starà fuori fino al 2024”

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Felix Nmecha. Ad annunciarlo è stato il tecnico giallonero Edin Terzic spiegando che lo stop è dovuto a un problema all’anca del classe 2000 che però non dovrà operarsi: “Sfortunatamente la situazione non poteva migliorare con le terapie, quindi abbiamo deciso di dare una rigenerazione totale al giocatore e metterlo in pausa. Non verrà più utilizzato in questo 2023 e speriamo di averlo operativo per l’inizio di gennaio. – ha spiegato Terzic in conferenza – Non è necessario fortunatamente un intervento chirurgico, ma ha bisogno di riposo completo”.

Foto: Instagram Nmecha