Terzic: “Nel primo tempo avevamo la sensazione di averli in pugno. Ma se non segni…”

Il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha commentato la sconfitta nella finale di Champions contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo avuto la sensazione di averli in pugno. Ma vince chi segna. Loro hanno avuto il killer instinct e a noi è mancato. Non ci siamo premiati e loro hanno dimostrato la loro qualità. Si tratta di uno standard e di vincere la palla. Sono freddi come il ghiaccio ed è per questo che ancora una volta sono meritatamente campioni”.

Foto: sito Borussia