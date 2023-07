Terzic: “Momento speciale, so cosa offre il Salisburgo. Voglio sfruttare l’opportunità per crescere”

Nuova avventura in Austria per Aleksa Terzic. L’ormai ex laterale della Fiorentina si è presentato così ai canali ufficiali del RB Salisburgo: “I colloqui con il club sono stati ottimi, tutto sembrava già a posto. Ho parlato molto anche con Strahinja Pavlovic, che mi ha detto solo il meglio su questo club. Ora sono felice che il cambiamento sia avvenuto così rapidamente. Per me questo è un momento molto speciale. Ho deciso consapevolmente di unirmi all’FC Red Bull Salzburg perché so quali opportunità vengono offerte ai giovani giocatori qui. E voglio sfruttarle per svilupparmi ulteriormente e migliorare sempre di più”, le dichiarazioni del classe 1999.

Foto: Sito ufficiale Salisbirgo