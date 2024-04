Terzic: “Il PSG sogna di vincere la Champions da 10 anni. Noi ci proveremo. Abbiamo le nostre carte per far bene”

Il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG, semifinale di andata di Champions.

Queste le sue parole: “Conosciamo i nostri avversari, li abbiamo afffrontati nella fase a gironi. Abbiamo già visto qui una partita nettamente diversa da quella di Parigi quando perdemmo a causa di una sfortunata decisione arbitrale. Nella seconda partita, a Dortmund, la situazione è stata diversa: una partita molto aperta, nella quale siamo stati più vicini alla vittoria. Avevamo già tratto le giuste conclusioni. Loro hanno un allenatore dalle qualità eccezionali come Luis Enrique e il loro progetto gli impone di vincere la Champions League da quasi dieci anni. Attualmente sono al picco della loro forma, quindi sarà una sfida difficile. La cosa buona di questo tipo di partite è che però si possono vincere. Noi ci crediamo, proberemo a far male con le nostre armi”.

Spauracchio Mbappé: “Ci chiediamo spesso come si fa a fermarlo, ma se ti concentri solo su di lui, gli altri possono fare male allo stesso modo. Hanno una qualità incredibile. L’obiettivo è creare un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno. L’idea è quella di non concentrarsi su 1 o 2 giocatori, dobbiamo concentrarci sulla palla: la chiave è avere il possesso”.

Foto: twitter Borussia