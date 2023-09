Terzic: “Il PSG è la favorita del girone, non abbiamo avuto abbastanza fiducia”

Non è iniziato al meglio il girone del Borussia Dortmund, che all’esordio ha perso sul campo del Paris Saint-Germain sotto i colpi di Mbappe e Hakimi. Queste le parole del tecnico dei tedeschi Edin Terzic ai microfoni di RMC Sport:

“Hanno fatto una grande partita, è stato un PSG molto unito. Li abbiamo rispettati troppo nel primo tempo, contro una squadra così ci vuole coraggio. Non abbiamo avuto abbastanza fiducia, abbiamo perso molte energie. Abbiamo iniziato male nel secondo tempo, ci sono stati 2-3 momenti per segnare ma la loro vittoria è meritata. Il PSG è una grande squadra con grandi giocatori. Sono i favoriti in questo gruppo. Dobbiamo imparare da questa partita. Abbiamo concesso tante occasioni, ma questa è la Champions League“.

Foto: Twitter Borussia Dortmund