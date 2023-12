Terzic: “Giocheremo davanti ad 80.000 persone. Nessuna vendetta, ma vogliamo vincere”

Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Signal Iduna Park contro il PSG di Luis Enrique: “Non credo che vendetta sia il termine giusto. Questa non è la nostra motivazione. Da parte nostra c’è la voglia di vincere le partite. Giocheremo davanti a 80.000 persone. Cososciamo visto le qualità dell’avversario, ma abbiamo visto anche che hanno difficoltà a difendersi in trasferta. Sabato scorso abbiamo dimostrato che sappiamo essere molto coraggiosi”.

Foto: Terzic Twitter BVB