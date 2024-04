Terzic: “Giocare contro l’Atletico Madrid è difficile per qualsiasi squadra al mondo”

Il Borussia Dortmund sfiderà domani l’Atletico Madrid allo stadio Metropolitano, nel primo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei gialloneri Edin Terzic ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la gara d’andata da giocare sul campo dei Colchoneros:

“La forza dell’Atletico Madrid è nota. Hanno implementato un nuovo sistema difensivo. Giocare contro di loro non e’ facile per nessuna squadra al mondo. Emre Can finora sta bene, era solo un po’ acciaccato stamattina. Vogliamo farlo riposare un po’ oggi, ma siamo fiduciosi che possa giocare domani”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund