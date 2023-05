Terzic e Jovic chiedono scusa: “Non avevamo letto il post. Andiamo avanti tutti insieme”

Luka Jovic e Aleksa Terzic chiedono scusa a Vincenzo Italiano e alla Fiorentina. I due calciatori serbi , dopo la sconfitta contro il Basilea, hanno condiviso un post di critica nei confronti dell’allenatore, ‘colpevole’ a loro avviso di non averli schierati in campo nell’undici titolare. I due calciatori oggi, sempre sui social, hanno condiviso lo stesso messaggio: “Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla Società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto. E’ stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al Mister tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme”.

Foto: Instagram Jovic / Instagram Jovic