Terzic: “Daremo tutto per raggiungere i quarti, arriviamo con buone sensazioni dopo l’andata”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha così presentato il match di domani contro il PSV: “È importante sfruttare l’opportunità di domani e diamo tutto il possibile per qualificarsi i quarti di finale. Dobbiamo ricostruire la difesa centrale. Mats Hummels ha grandi possibilità di partire titolare domani. Arriviamo alla partita con buone sensazioni. Ci siamo riusciti grazie alla situazione iniziale dell’andata. Trascorreremo una bellissima serata con i nostri tifosi, non vediamo l’ora. Il PSV? Stanno vivendo una stagione eccezionale. Hanno una grande squadra e sono in fiducia. E’ un avversario che non ci renderà le cose facili. Ma sono anche consapevoli che non sarà un compito facile per loro”.

Foto: Facebook Dortmund