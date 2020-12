Terzic: “Cercherò di far recuperare la sicurezza al gruppo, dobbiamo mantenere alto il ritmo in partita”

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, ha presentato così la gara di Coppa di Germania di domani contro l’Eintracht Braunschweig, squadra di Bundesliga 2:

“Zagadou? Sta bene, sicuramente è un’opzione per domani, porteremo in campo una squadra fresca ma non posso dire altro, è troppo presto.

Hazard? E’ tornato oggi in campo ad allenarsi con la squadra, vedremo se riuscirà ad esserci domani sera.

Posso dire che da allenatore ho alcune idee interessanti e cercherò di far recuperare la sicurezza perduta al gruppo, bisogna tenere tutto sotto controllo.

Il Braunschweig è una squadra impegnativa, dobbiamo cercare di mantenere alto il nostro ritmo in partita”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund ufficiale