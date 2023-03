Terzic (all. Dortmund): “Vogliamo essere tra le migliori otto d’Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha così parlato in vista della sfida contro il Chelsea: “Kobel è stato curato a Dortmund negli ultimi due giorni, si sente sempre meglio. Decideremo dopo l’allenamento di domani con lui. Rientrerà Malen, mentre Adeyemi si è allenato con il pallone ma non è ancora pronto. Dopo la partita di domani vogliamo essere tra le otto migliori squadre europee di questa stagione. Non credo però che domani sarà decisivo il modulo o la formazione, abbiamo un vantaggio ma conosciamo le loro qualità”.

Foto: Facebook Dortmund