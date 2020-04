Terry rivela: “Ecco la squadra più odiata da Mourinho. Non riusciva neanche a dire il suo nome”

La squadra più odiata da José Mourinho? Il Liverpool di Benitez. A svelarlo, durante un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK, è stato John Terry, suo difensore ai tempi del Chelsea: “Mi sono sempre chiesto se l’animosità venisse da un certo senso di frustrazione, perché in quel periodo voi (rivolto a Carragher, ex difensore dei Reds, ndr) eravate sempre molto meglio di noi. Non credo che siamo mai stati alla pari sul campo, noi lo sapevamo e voi lo sapevate. Ma il fatto che riuscissimo sempre a fare risultato contro di voi, o almeno quando c’era José, vi faceva arrabbiare. Sia lui che Benitez hanno reso la questione più grande di quanto fosse. Mi ricordo del discorso che ha fatto Mourinho dopo che abbiamo vinto il campionato per la prima volta. Eravamo credo 20 o 30 punti avanti a voi e lui continuava a dire ‘non potete perdere contro questi qua’. Non riusciva neanche a dire il nome ‘Liverpool’, diceva ‘non perdete contro questi qua, noi siamo molto meglio di questi qua’. Me lo ricordo ancora oggi”, confessa Terry.

