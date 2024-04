Terry: “Mourinho? Un genio assoluto. Ancora oggi non vedo analisi del suo livello”

Intervenuto ai microfoni del podcast Up Front With Simon Jordan, John Terry ha così parlato di José Mourinho: “Il modo in cui analizzava tatticamente gli avversari era a un livello che ancora oggi non vedo. José Mourinho un genio assoluto. Conosceva i nomi di tutti gli arbitri, le istruzioni che dava l’avversario sulla nostra squadra, i figli degli allenatori, arbitri. Tutto”.

Poi ha proseguito: “Nel primo precampionato con Mourinho restammo qualche giorno in Inghilterra prima di andare a Los Angeles. I primi allenamenti furono una grande occasione per impressionarlo, perché eravamo tutti terrorizzati dalla sua prima conferenza stampa. Eravamo tutti preoccupati, ci chiamammo tra noi, non sapevamo cosa aspettarci, era un po’ intimidatorio vedere quanto fosse sicuro di sé”.

Foto: Twitter Roma