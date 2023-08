Terremoto Rubiales, la RFEF conferisce a Pedro Rocha Junco la presidenza ad interim

Non c’è calma che regga nelle sedi della Federazione di calcio spagnola dopo il caos provocato dall’ormai noto “caso Rubiales”, reo di aver baciato la calciatrice Jennifer Hermoso senza il consenso di quest’ultima. Dopo il provvedimento adottato dalla FIFA che ha sospeso il Presidente dalle sue funzioni per 90 giorni, la Federazione spagnola si è vista costretta ad intervenire rilasciando un comunicato ufficiale nel quale si dispone quanto segue: “La RFEF comunica di aver ricevuto questa mattina la notifica da parte della Commissione Disciplinare della FIFA della sospensione provvisoria del Presidente Luis Rubiales Béjar, di cui è in corso l’esame del fascicolo disciplinare. In conformità con le disposizioni dello Statuto della RFEF, il Vice Presidente aggiunto alla Presidenza, Pedro Rocha Junco, assume la presidenza ad interim durante questo periodo. Luis Rubiales ha dichiarato che si difenderà legalmente davanti agli organi competenti, ha piena fiducia nelle istanze della FIFA e ribadisce che, in questo modo, gli verrà data la possibilità di iniziare la sua difesa affinché prevalga la verità e sia provata la sua completa innocenza”.

Foto: Marca