Terremoto in Turchia: Pirlo impegnato in un centro di assistenza per sfollati

Dopo Nicolò Zaniolo, anche Andrea Pirlo è sceso in prima linea per aiutare la popolazione turca colpita dal terribile evento sismico. I protagonisti del mondo del calcio sono scesi in campo per contrastare la situazione di grande emergenza. L’allenatore del Fatih Karagumruk, come testimoniato da uno scatto pubblicato sui social da Fanatik, si è messo a disposizione in uno dei centri di assistenza per sfollati.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, yardım merkezindeki çalışmalara destek verdi. pic.twitter.com/ERKN7pd24d — Fanatik (@fanatikcomtr) February 9, 2023

Foto: Twitter Fanatik