Terremoto in Turchia, Muslera anche in stampelle aiuta gli sfollati

Una bella immagine arriva dalla Turchia, dove nei giorni scorsi si è scatenato un tremendo terremoto, che ha provocato, al momento, oltre 20 mila vittime.

Ci sono tante sedi dove sono stati installati dei centri per portare gli aiuti agli sfollati e alle vittime.

In una di queste, ha fatto visita il portiere uruguayano, Fernando Muslera, ex Lazio. Il portiere, 36 anni, al Galatasaray dal 2011, nonostante fosse in stampelle, ha voluto comunque contribuire per dare un sostegno a chi ne ha bisogno. Lo stesso anche per un altro ex del calcio italiano, il centrocampista Lucas Torreira. Ieri invece erano stati immortalati Pirlo e anche Mertens e Icardi.

Insomma, anche i calciatori, stanno provando a dare il loro contributo per aiutare chi ne ha bisogno.

Muslera, koltuk değnekleriyle yardım toplama alanına gelerek çalışmalara yardım etti. pic.twitter.com/DlTENgwaQD — Fanatik (@fanatikcomtr) February 10, 2023



Foto: twitter Fanatik