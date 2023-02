Terremoto in Turchia, l’appello del CT Kuntz: “Aiutateci, non lasciateci da soli”

La Turchia è stata scoinvolta negli scorsi giorni da un terribile terremoto che ha provocato migliaia di vittime. A invocare un aiuto è l’allenatore della nazionale turca, il tedesco Stefan Kuntz, che sui canali social della federazione ha lanciato un appello: “Molti amici mi hanno chiesto: come possiamo aiutare? Anche noi della la Federcalcio turca ci siamo mossi avviando una campagna di raccolta fondi a cui stanno partecipando i nostri giocatori della nazionale, io e la mia famiglia. Migliaia di persone hanno già perso madre, padre, nonna, nonno, zio, zia, figli o fratelli e molti altri sono sepolti sotto le macerie delle case distrutte. Più di 10 città sono state colpite, più di 13 milioni di persone vivono in quest’area. Per favore, condividete questo video il più possibile, in modo che più persone possibili possano aiutare. Non importa se sei tedesco o turco o proveniente dal resto del mondo. Grazie”.

Foto: twitter Turchia