Terremoto in Turchia: è morto Christian Atsu

Non ce l’ha fatta Christian Atsu, il corpo dell’attaccante ghanese è stato trovato senza vita sotto le macerie causate dal terremoto in Turchia. Il trentunenne era un calciatore dell’Hatayspor, club di Antakya nella provincia di Hatay (dove il sisma è stato fortissimo). Di seguito l’annuncio della sua ultima squadra.

Başımız sağ olsun.

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR

— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023