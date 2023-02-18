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Terremoto in Turchia: è morto Christian Atsu

18.02.2023 | 09:47

Non ce l’ha fatta Christian Atsu, il corpo dell’attaccante ghanese è stato trovato senza vita sotto le macerie causate dal terremoto in Turchia. Il trentunenne era un calciatore dell’Hatayspor, club di Antakya nella provincia di Hatay (dove il sisma è stato fortissimo). Di seguito l’annuncio della sua ultima squadra.

Foto: Twitter ufficiale Atsu