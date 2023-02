Terremoto in Turchia: Demiral mette all’asta le sue magliette per una raccolta fondi

Anche Merih Demiral si è mobilitato per dare assistenza alla popolazione turca, colpita dal terremoto. Il difensore dell’Atalanta, ha reso noto su twitter come abbia devoluto 50 mila euro in beneficenza, venendo all’asta le sue magliette. “Nell’asta che abbiamo iniziato, altre 3 maglie hanno trovato i loro proprietari. Hanno acquistato maglie Hazard, Morata e Kevin De Bruyne per un totale di 1 milione di lire turche”. Lo fa sapere il calciatore turco dell’Atalanta Medih Demiral, su Twitter. Tutto il ricavato della vendita, equivalente a circa 50 mila euro, è stato depositato sul conto dell’associazione Ahbap da utilizzare nella zona terremotata.

Foto: twitter Atalanta