Terracciano risponde sui social: “Mi basta l’affetto di chi è al mio fianco, il resto è frastuono non importante”

La Fiorentina sta cercando un portiere per la prossima stagione. La società viola ha optato per molti profili tra i pali in questi anni, ma Terracciano ha sempre difeso il posto da titolare. E dopo le recenti voci di mercato sul suo conto, è proprio lo stesso Terracciano a rispondere tramite una storia Instagram: “Mi basta l’amore e il rispetto di chi è al mio fianco, il resto è frastuono generico non importante”.

Foto: Instagram Fiorentina