Terracciano: “Non vedo l’ora di scendere in campo e di lottare per il Milan”

Filippo Terracciano è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, sono arrivate le prime parole del classe 2003 ai microfoni di Milan TV: “Sono stato accolto in maniera fantastica e quindi finora è stato tutto davvero molto bello. Molti giovani stanno avendo spazio: sono contento di vedere tanti giovani giocare e spero di riuscire a giocare anche io insieme a loro. Ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest’anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente. Ho questa duttilità”. Il suo idolo: “È sempre stato Cristiano Ronaldo da piccolino. Poi con il tempo ho preso Kobe Bryant come modello di ispirazione, per l’etica lavorativa e molte altre cose. Ho lui come punto di riferimento”. Sul numero di maglia scelto, il 38: “Ho scelto il numero 38 anche parlando con Udogie: con lui sono cresciuto e abbiamo fatto il settore giovanile insieme. Ciao a tutti i tifosi del Milan, non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per questa maglia”.

Foto: sito ufficiale AC Milan