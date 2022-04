Terracciano: “Inutile nascondersi, l’Europa è un nostro obiettivo”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alla stagione dei viola e sugli obiettivi da raggiungere.

Queste le sue parole: “Titolare? Io e Dragowski siamo legati dal fatto che entrambi siamo passati da Empoli. Anche Vicario è un buonissimo portiere. Siamo tutti titolari, la concorrenza stimola tutti a far bene. L’Europa? In pochi ci avrebbero messo in quella parte di classifica ad inizio campionato. La nostra forza deve essere la spensieratezza. Le altre hanno più l’assillo. E’ inutile nascondersi, abbiamo questa ambizione ma non siamo obbligati. Siamo più liberi dal punto di vista mentale, noi andiamo in campo sempre e comunque per vincere. Abbiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti. Giocare con i piedi per un portiere? Penso che tutti si stiano allineando a questo tipo di gioco. Per un portiere è fondamentale, a me piace, mi tiene sempre dentro al gioco. E per una squadra come la nostra, per la nostra idea di gioco, è importante avere a disposizione anche il portiere che gioca la palla coi piedi. Il ruolo è delicato e se ogni tanto corri dei rischi fa parte del gioco. C’è un legame forte con i difensori, comunichiamo tanto in campo”.

Foto: Sito Fiorentina