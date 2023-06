Terracciano: “Il nostro ottimo gruppo importante per arrivare fino in fondo”

Nel corso del Media Day della Fiorentina ha detto la sua anche Pietro Terracciano, portiere viola. Ultimi impegni per la squadra di Italiano: “Dobbiamo affrontare tutti gli impegni nel migliore dei modi sapendo che il peso specifico della finale è importante per noi e per tutta la città. Partiamo con l’onorare al meglio la sfida di domani con il Sassuolo perché ci porterà alla finale di Praga in cui ci giocheremo la stagione. Sarà tutta un’altra partita rispetto alla Coppa Italia. Contro l’Inter abbiamo disputato una grandissima partita e sono sicuro che sarà così anche contro il West Ham, questa è la nostra certezza. Ci giocheremo le nostre carte e daremo tutto per portare a casa un trofeo. Ora però pensiamo al Sassuolo”. La stagione della Fiorentina ha viaggiato con alti e bassi, adesso la finale di Conference potrebbe concluderla al meglio: “Abbiamo fatto un percorso straordinario e aver giocato così tante partite deve essere un orgoglio. La stanchezza adesso non ci è permessa”. Anche Terracciano conta sul supporto dei tifosi viola: “Il tifo di Firenze mi mette i brividi e in una finale lo fa ancora di più. A Roma avevamo voglia di non uscire dallo stadio perché hanno dato spettacolo per 90 minuti. A Praga il loro supporto ci darà una grossa mano”. Titolare dei viola, nell’ultima giornata di campionato Terracciano ha lasciato il posto a Cerofolini: “Abbiamo avuto un ottimo gruppo e con così tante partite l’alternanza ci può stare. Michele Cerofolini era già pronto, è un ragazzo straordinario e sapevo che avrebbe fatto benissimo una volta chiamato in causa”.

Foto: Terracciano Instagram