Terracciano: “Il Milan gruppo fantastico. Ho scelto la maglia numero 38 per Udogie”

Filippo Terracciano si è presentato da nuovo giocatore del Milan. “Prima di iniziare volevo ringraziare il Verona, la città, i tifosi, i compagni di squadra e tutti i tecnici che ho avuto, in particolare Juric che ringrazierò per sempre. All’inizio le emozione erano forti, ma poi ho dimenticato tutto e mi sono concentrato su quello che dovevo fare. Pensavo solo ad aiutare la squadra. Cambia tanto rispetto al Verona, il Milan è un grande club. Le emozioni, i primi giorni, sono state tante, sono stato accolto benissimo da tutti. Quando vado in campo dimentico tutto e penso solo a quello che devo fare. Non ho mai dato importanza al ruolo, io devo solo fare del mio meglio dove mi mette il mister. Non ci penso molto. Pioli? Mio papà ha giocato con il mister, ho fatto due battute con lui su questo. Sono sempre stato al Verona, ora vediamo di creare il mio nuovo futuro qui giorno dopo giorno. E’ un gruppo fantastico. Allenarsi con campionati come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister, poi imparerò a conoscere meglio i compagni in campo. Il numero di maglia? Il 24 non era disponibile. Ho scelto il 38 perchè ho un grande rapporto con Udogie e ho scelto questo numero anche per lui“.

Foto: Instagram Filippo Terracciano