Terracciano: “Arriveremo pronti alla finale, dobbiamo viverla senza frenesia”

Anche il portiere Terracciano ha parlato durante il Media Day organizzato dall’Uefa in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. “Stiamo vivendo con la giusta concentrazione un momento importante per la città. Manca ancora una settimana, la partita di domani a Cagliari ci darà una mano ulteriore. Sarà una gara secca contro un avversario forte, arriveremo pronti e daremo tutto per portare questo trofeo a Firenze. Dobbiamo cercare di non viverla con frenesia. Le mie parate? Non c’è la firma di una sola persona, in Olanda non meritavamo di andare ai supplementari”. Foto: Instagram Terracciano