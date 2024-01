Terracciano a La Madonnina per le visite mediche con il Milan. Il video

Tempistica rispettata: Filippo Terracciano è arrivato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche. Dopo l’idoneità sportiva si recherà a Casa Milan per firmare. La sua avventura con i rossoneri sta per cominciare. Come vi avevamo anticipato, Terracciano firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, scadenza 30 giugno 2028, da circa un milione a stagione. Previsti bonus legati al rendimento personale, alle presenze e al raggiungimento di obiettivi da parte del Milan.

Foto: Instagram Hellas Verona