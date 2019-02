Ternana, il vero problema non è l’allenatore. Anche Leone…

Il vero problema della Ternana non è, non può essere, l’allenatore. Anche Fabio Gallo si è presentato con una sconfitta (contro l’organizzata Triestina) e sarebbe comunque ingeneroso dargli troppe colpe visto che si era presentato da poche ore. E comunque se la Ternana non era riuscita a decollare con due tecnici esperti come De Canio e Calori significa che il problema non stava in panchina. Piuttosto nella gestione complessiva di un club che spende tantissimo per la serie C (circa 800 mila euro al mese) e di questo bisogna dare atto al patron Bandecchi. Ma poi ci sono scelte che non hanno dato, almeno fin qui, i riscontri invocati. Per esempio quella del direttore sportivo Luca Leone che tra mercato e gestione ha tradito le attese, un flop da correggere in fretta per evitare ulteriori delusioni. Semplicemente perché non andare nei playoff, dopo aver messo a disposizione simile budget, sarebbe un bagno con pochissimi precedenti nella storia della C.