Ternana, storia di un dominio: è Serie B!

Una stagione stracciata, stradominata, fin dall’inizio. La Ternana torna in Serie B dopo due campionati, una cavalcata incredibile: gli investimenti della società con il patron Bandecchi in prima fila, lo straordinario lavoro di Cristiano Lucarelli. Il 4-1 all’Avellino (subito Falletti dopo un minuto, quindi i gol di Paghera, Furlan e Partipilo) porta la Ternana a quota 81 in classifica, nessuno può raggiungerla. Con una strabiliante differenza reti di più 56, autentica macchina da gol per una squadra che non si è fermata mai, che ha saputo soltanto vincere e che a lungo è stata l’unica imbattuta nei cinque campionati top in Europa. E che ora si gode il ritorno in Serie B, storia di un dominio.

Foto: Twitter Ternana