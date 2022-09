Ternana-Perugia, i padroni di casa si aggiudicano il derby. Decide la rete di Partipilo

Si è appena concluso il derby Ternana-Perugia, gara valida per la sosta giornata di Serie B. La squadra di casa si è aggiudicata la vittoria: è stato sufficiente il gol di Partipilo nell’extta-time della prima frazione di gioco. Con i tre punti conquistati oggi, la Ternana raggiunge quota 10 in classifica. Gli avversari, invece, rimangono in fondo alla classifica, con 4 punti conquistati nell’avvio di stagione.

Foto: Logo Ternana