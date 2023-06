La Ternana passa a Nicola Guida, proprietario di Pharmaguida, azienda farmaceutica nata nel dicembre 2004 che opera su tutto il territorio italiano e in diversi paesi esteri. Dopo la notizia della cessione, pochi minuti fa è stato annunciato il nome di colui che prenderà in mano la società calcistica. In giornata odierna Guida è arrivato in città per visitare le strutture del club.

Foto: Ternana logo