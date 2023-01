Ternana, indagato Bandecchi: sequestrati beni, violazione da oltre 20 milioni

Guai giudiziari per Stefano Bandecchi, patron della Ternana. Secondo quanto evidenziato dall’edizione on line di Repubblica, una verifica delle Fiamme Gialle ha evidenziato importi milionari evasi dal 2016 al 2020. Tra le spese effettuate con il denaro destinato alle tasse ci sono Ferrari, Rolls Royce, viaggi a Miami e un elicottero in leasing. Ai vertici dell’Università degli Studi Niccolò Cusano viene contestata una violazione tributaria da oltre 20 milioni di euro.

Foto: Sito web Ternana