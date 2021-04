Ternana in B, il ds Leone: “Dedicato a mio padre che non c’è più a causa del Covid. Lucarelli? Mi auguro che resti”

Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, ha parlato così ai microfoni di CusanoTV al termine del successo sull’Avellino che ha decretato la promozione in B delle Fere: “È stata un’annata straordinaria, siamo molto felici. Spero che sia un punto di partenza e non un punto di arrivo in questa Serie B. Ci sono le possibilità di fare qualcosa di bello anche in futuro. Vedendo i ragazzi tutti i giorni, parlando con loro, era un piacere vederli allenarsi e giocare con la voglia e la capacità che hanno di fare il loro lavoro, con grande coesione e spirito di squadra. Un pensiero e una dedica vanno alla mia famiglia, che mi permette di lavorare qui anche se stiamo lontani, a mio padre che ho perso un anno fa a causa del Covid, alla città che mi ha accolto benissimo e al presidente Bandecchi, che sono molto felice di aver incontrato.

Mister Lucarelli? Mi auguro e sono sicuro che sarà ancora alla guida della Ternana”.