Ternana, il presidente pronto a cedere tra dubbi, colpevoli ritardi e penalizzazioni

Contestazione a Terni. E non potrebbe essere diversamente dopo le ultime voci che parlano di un imminente ingresso di Benedetto Mancini. Voci confermate, al punto che oggi il presidente Nicola Guida potrebbe rendere operativa la decisione, ammesso che ci siano le condizioni. Ma la città non gradisce la svolta, in ogni caso il presidente Guida non si è preparato per tempo, visto che erano in scadenza i termini per il pagamento di Irpef, Inps e non solo: una parte del pagamento è stata effettuata grazie al lavoro del dg Foresti, ma non al punto da evitare una penalizzazione. Tutto questo malgrado sia stata costruita una squadra di qualità che potrebbe divertirsi e rendere di più se non avesse vissuto e non vivesse momenti di apprensione. Due domande sorgono spontanee: perché il presidente Guida non ha organizzato per tempo l’eventuale cessione, l’abc per qualsiasi dirigente? Ancora: perché l’eventuale acquirente non ha anticipato gli accordi per mettere a posto i suddetti pagamenti, dimostrando pieno coinvolgimento? Quesiti che pesano con il campionato che è già operativo…

Foto: Instagram Ternana