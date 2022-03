Il Covid-19 non ha smesso di tormentare il mondo del calcio. A farne le spese, in questo momento, è la Ternana. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la positività di Alfredo Donnarumma, il club rossoverde – nel report dell’allenamento odierno – rende noto come il virus abbia infettato un altro giocatore, di cui però non è stato fatto il nome.

FOTO: Sito Ternana