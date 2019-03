Ternana in crisi, Bandecchi si sfoga: “Da oggi il club è in vendita”

Continua la crisi della Ternana, sconfitta 3-0 dall’Imolese: le Fere non vincono un match dal 27 dicembre scorso. E dopo la partita è arrivata la reazione del patron Bandecchi che ha annunciato la messa in vendita del club: “La squadra della Ternana da oggi è in vendita. Evidentemente non siamo riusciti a interpretare niente di buono sul campo e non siamo riusciti nemmeno a instaurare un buon rapporto con la tifoseria dato che oggi tre tifosi mi hanno sputato e gran parte della tifoseria desidera che io abbandoni Terni. Siccome la squadra è costosa per chi vorrà acquistarla, noi metteremo i soldi fino a fine stagione e garantiremo per contratti sospesi. Paolo Tagliavento parlerà con chi presenterà le offerte e poi lasceremo la gestione del cambio della società all’avvocato Massimo Proietti e Paolo Tagliavento. Per quanto mi riguarda continuerò a seguire la squadra durante le partite in casa fino alla fine del campionato a meno che la transizione non avvenga prima. Resta inteso che questo passaggio è per tentare di dare ossigeno alla squadra e non ci sarà disimpegno perché l’obiettivo rimane quello di salvare la classifica”.