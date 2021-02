La Ternana non si ferma più, dopo 22 giornate continua ad essere imbattibile nel Girone C di Serie C con 17 vittorie e 5 pareggi.

Gli umbri hanno rifilato un pesante 5-1 alla Casertana nel posticipo del lunedì sera e volano a +14 sul Bari, a segno Furlan, Partipilo (doppietta), Raicevic e Peralta. Per i campani serve a poco il gol di Konaté.

Foto: logo Serie C