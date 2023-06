Terim: “Spalletti mi ha detto che aveva bisogno di prendersi un anno di riposo. Fiorentina? Peccato, la squadra ha fatto un grande lavoro”

Fatih Terim ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tra i temi citati c’è la Fiorentina, la finale di sabato e Luciano Spalletti: “Peccato per la Fiorentina, ha fatto un grande lavoro arrivando in finale. Mi dispiace per la città, per i tifosi, per la squadra, che aveva fatto una grande stagione”.

Spalletti?: “Sì l’ho sentito, mi ha detto che aveva bisogno di prendersi un anno di riposo, gli ho detto di aspettarmi, che facciamo un anno di vacanza insieme. Adesso lui è il migliore”.

L’Inter può farcela?: “Sì, può farcela. Mi aspetto una grande finale. Conosco molto bene Calhanoglu e ogni anni gioca sempre meglio, partita dopo partita. Ha molta intelligenza, pè un grande giocatore che può fare qualsiasi cosa in campo. L’Inter è una grande squadra, non sarà facile per il Manchester City e in una finale tutto può succedere”.

Foto: Twitter Galatasaray