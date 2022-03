Terim: “Portogallo e Italia favorite, ma la Turchia sa ottenere successi clamorosi. Calha può ancora migliorare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex commissario tecnico della Turchia Fatih Terim ha parlato dei playoff mondiali che iniziano oggi, con la Nazionale del suo paese che si trova nel percorso con Italia, Portogallo e Macedonia del Nord: “Come amante del calcio avrei preferito vedere tutte e tre le squadre, Turchia al Mondiale, ovviamente tiferò per la Turchia, so bene che la strada per arrivare a Qatar 2022 non è per niente facile. Prima c’incontreremo con una delle possibili favorite del Mondiale, il Portogallo. Poi se dovessimo passare, ci sarà il gigante del calcio mondiale e il favorito di sempre, l’Italia. Certo, la strada per noi non è facile, ma se guardiamo indietro vediamo che la Turchia ha avuto spesso successi clamorosi quando sembrava impossibile. Come all’Europeo 2008 e 2000″.

Sul Portogallo: “Il fatto che Ruben Dias, il centrale del City, e Pepe non ci saranno può sembrare un vantaggio, ma se poi guardiamo la rosa sono tutti giocatori rilevanti a livello mondiale. Come centrali assieme a José Fonte ci sono Gonçalo Inacio dello Sporting (che ha disputato la Champions) e Tiago Djalò del Lilla, anche lui con fresca esperienza in Europa, e che sono anche due giocatori con un grande futuro, di 21 e 20 anni. Inoltre il Portogallo ha dei terzini d’élite come Joao Cancelo, Nuno Mendes del Psg, Diogo Dalot dello United. Avranno diverse soluzioni”.

Terim parla anche della sua Turchia: “Abbiamo tanti giocatori importanti e di assoluto valore. Possiamo contare e fidarci per esempio di Hakan Calhanoglu che ormai secondo me è diventato un fenomeno, un campione della Seria A. Quando a 19 anni, nel 2013 e giocava all’Amburgo, gli ho dato per la prima volta la maglia della nazionale non avevo avuto alcun dubbio. Conosco bene il suo potenziale e credo che possa ancora migliorare, fare di più. D’altronde sono molto felice di vedere Merih Demiral che sta dimostrando il suo vero valore all’Atalanta, con l’ambiente giusto per lui”.

Foto: Twitter Galatasaray