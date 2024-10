Terim: “Il Milan può lottare per lo scudetto. Alla Fiorentina serve tempo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fatih Terim ha parlato dell’affascinante sfida di stasera: Fiorentina-Milan. L’ex allenatore, che vanta un’esperienza sulle panchine di entrambe le squadre, ha descritto e analizzato la situazione delle due compagini, preannunciando una partita dai dettagli tattici interessanti.

La partita: “Fiorentina e Milan sono le mie due squadre del cuore in Serie A. Da allenatore dei viola ho battuto il Milan due volte, mentre quando andai ai rossoneri battei la Fiorentina nell’unica occasione in cui l’ho incontrata. È proprio la mia partita”.

La Fiorentina: “Conosco Firenze e la sua passione. In passato i tifosi hanno ammirato tanti grandi campioni. Ma posso garantire che i dirigenti attuali sono davvero in gamba, ho avuto modo di parlare con loro e sentire i loro progetti. E poi insomma negli ultimi due anni i viola hanno giocato tre finali e visto inaugurare una struttura fantastica come il Viola Park. La partenza a rilento? Normale. Quando cambi allenatore e tanti giocatori serve tempo. Però a me pare che la Fiorentina tutto sommato giochi un bel calcio”.

Il Milan: “Penso possa lottare per lo scudetto. Fonseca a me piace molto, sia come allenatore che come persona. Si vede che vuole giocare sempre un calcio moderno, offensivo, anche gradevole da ammirare. E poi è educato nei modi e nelle parole”.

Foto: X Galatasaray