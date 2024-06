Terim: “Guler? Un giorno sarà tra i candidati al Pallone d’Oro”

Fatih Terim, monumento del calcio turco, intervistato da O Globo ha parlato della spedizione della Turchia a Euro 2024 e dell’asso, Arda Guler, talento del Real Madrid.

Queste le sue parole: “Ha ancora 19 anni, ma in fase di possesso è dominante come i giocatori più esperti. Quando è andato in Spagna gli ho parlato, gli ho detto che eravamo orgogliosi di lui, che credevo molto in lui e gli ho augurato di avere successo. Ha sempre voglia di giocare, è molto importante pianificare correttamente”.

Real Madrid una garanzia. “Lavora con Carlo Ancelotti al Real Madrid, quindi si sottopone a una valutazione approfondita. Negli ultimi anni, giocatori come Tchouaméni, Díaz, Valverde, Camavinga sono stati inseriti nel sistema del Real Madrid. Tuttavia, credo che Arda Güler accelererà questo sviluppo. È emozionante pensare a lui accanto a Mbappé e Vinicius nella prossima stagione. Se pensa alla sua carriera in modo corretto – ha riflettuto il tecnico 70enne – e, si spera, resta sano e senza infortuni, potrebbe fare affermare il suo talento e un giorno anche essere tra i candidati al Pallone d’Oro. Lasciatemi essere il primo a dirlo!”.

