Terim guarito dal Coronavirus: “Non pensate che non vi possa succedere”

Fatih Terim ha vinto la sua lotta contro il Coronavirus. L’allenatore del Galatasaray circa due settimane fa era stato ricoverato in un’ospedale di Istanbul e, dopo le dimissioni e il successivo isolamento domiciliare, l’ultimo test ha certificato la sua negatività al virus. Lo stesso Terim ha scritto sui social: “Forse nulla sarà più lo stesso d’ora in poi. Ma teniamo alto il morale e abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari. Non pensate che non vi può succedere nulla e seguite tutte le indicazioni delle autorità”.

Foto: Marca