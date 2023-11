Terim: “Fiducia a Pioli, mi piace il suo gioco. Italiano il mio erede”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore turco Fatih Terim, ex di Milan e Fiorentina, ha così parlato dei due tecnici in vista della sfida di questa sera a San Siro: “Lo stile di Pioli mi piace: il Milan gioca sempre per imporsi, come nell’anno dello scudetto, in casa e fuori. Chiaro che un allenatore vorrebbe sempre lavorare in tranquillità e non pensare che dopo due-tre partite senza vittorie la gente chieda la sua testa Servono altre due semplici parole: fiducia e pazienza. Il club deve fargli sentire vicinanza, è sbagliato sedersi in panchina e pensare: “Se non va bene, è finita”.

Poi ha proseguito parlando del tecnico viola, Vincenzo Italiano: “Mi piace il suo spirito offensivo, il modo di fare pressing molto alto e l’idea di insistere sul possesso palla per avere il controllo del gioco. Italiano erede dell’imperatore Terim? Sì, ha una filosofia molto simile a quella che era la mia anche se con giocatori diversi”.

Foto: Marca