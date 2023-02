Terapie per Arnautovic: il report del Bologna

Il Bologna continua la preparazione in vista della sfida di campionato in programma domenica alle 12.30 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Thiago Motta dovrà fare a meno ancora di Arnautovic, ma sono diversi i giocatori che stanno lavorando a parte. Il comunicato del club rossoblù: “Secondo allenamento settimanale per i rossoblù verso Bologna-Inter di domenica: la squadra questa mattina ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone, terapie per Marko Arnautovic”.

Foto: Sito Bologna