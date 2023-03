Terapie e lavoro personalizzato per Raspadori: il report del Napoli

Dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Ecco la nota ufficiale del club: “Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto. Raspadori ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo”.

Foto: Instagram ufficiale Raspadori