Teramo, parla il sindaco D’Alberto: “Crediamo ancora nella Serie C”

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha parlato ai microfoni di ekuonews.it per ribadire la sua speranza nella permanenza della squadra biancorossa in Serie C: “Aspettiamo il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. Io ci credo e dobbiamo crederci tutti. Non conosco le strategie della difesa ma immagino che abbiano vagliato bene e nei dettagli ogni aspetto. Spinelli? Non l’ho mai incontrato fino ad ora. Che ci sia la volontà di fare calcio a Teramo mi è stato ribadito più volte, ma probabilmente non basta solo quella ed occorre anche altro per il futuro”.

Foto: sito ufficiale Teramo