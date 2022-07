Teramo e Campobasso escluse dalla Serie C: ufficiale il ricorso al Consiglio di Garanzia del Coni

Dopo la bocciatura del Consiglio Federale che ha escluso Teramo e Campobasso dal prossimo campionato di Serie C, è arrivato l’ovvio ricorso delle due società al Collegio di Garanzia del Coni, il cui verdetto si avrà il 20 luglio.

Questi i comunicati: “Alla riunione odierna del Consiglio Federale è stata disposta l’esclusione della società S.S. Teramo s.r.l. dal Campionato di Serie C nella stagione 2022-2023. Il Teramo Calcio non condivide la decisione e sta già lavorando con i propri professionisti per presentare il ricorso avanti il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI”.

La Città di Campobasso S.S. srl, preso atto della decisione del Consiglio federale, nell’attesa di conoscere le motivazioni con cui è stato confermato il diniego al rilascio della Licenza Nazionale, certa della bontà del proprio operato, annuncia che ricorrerà al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni affinché venga riconosciuto il diritto maturato a partecipare al campionato di serie C 2022/23. Si preannuncia sin da ora che, una volta ricevute le motivazioni, verrà emesso un nuovo comunicato ufficiale.

Foto: logo Lega Pro