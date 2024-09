ter Stegen: “Voglio ispirare un intero Paese e ottenere successi in Nazionale”

Marc André Ter Stegen, portiere della Germania, ha parlato in conferenza stampa in vista della: “Primo portiere? Ovviamente è stata una sensazione diversa arrivare qui. Il gruppo non è cambiato molto tranne tre o quattro giocatori. Non vedo l’ora di affrontare i nuovi compiti e ovviamente voglio raggiungere i successi. Sono felice di tutte le belle parole che i miei colleghi e il preparatore mi hanno rivolto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere il numero uno. Sfortunatamente, non sono stato in grado di farlo negli ultimi dieci anni. In Manuel Neuer avevo davanti a me qualcuno con una carriera davvero fantastica che è riuscito a resistere alla pressione. Ancora congratulazioni a lui per tutto quello che ha ottenuto, con la Nazionale e a livello di club.

Delusioni del passato? “Ci sono sempre momenti e situazioni in cui pensi al fatto che non funzionerà più. Negli ultimi anni ci sono sempre state decisioni ravvicinate, la maggior parte delle quali sono andate nella direzione di Manuel Neuer. Penso di averlo gestito in modo professionale, ma ovviamente è stato spesso molto deludente. I miei obiettivi? In passato ho sempre avuto lo stesso obiettivo: voglio essere ai massimi livelli in ogni partita e in ogni minuto. Quindi non cambia nulla, voglio ottenere successi in Nazionale e ispirare un intero Paese”.

Foto: Instagram personale