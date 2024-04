ter Stegen: “Sconfitta che fa male. Purtroppo il rosso ad Araujo ha compromesso tutto”

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il PSG.

Queste le sue parole: “Questa è una sconfitta che fa male, perché dopo la gara d’andata e per come si era messa la partita c’era la sensazione che avremmo potuto passare il turno. Alla fine abbiamo solo sfiorato la semifinale, il risultato parla chiaro e non possiamo negarlo, ma abbiamo avuto occasioni importanti per segnare anche in 10 uomini ma non siamo riusciti a sfruttarle. Inutile negare che il rosso ad Araujo ha comromesso tutto. Dobbiamo ricaricare le battere per concentrarci sul campionato. Cercheremo di rendere complicata la vita al Real Madrid, anche se siamo consapevoli che domenica il loro vantaggio potrebbe aumentare”.

