Germania, ter Stegen salta gli Europei: “Mi opererò al ginocchio”

Marc Ter Stegen non ci sarà per i prossimi Europei con la sua Germania. Il portiere del Barcellona era infortunato al ginocchio e – come ha comunicato sul suo profilo Instagram – si opererà giorno 20 a Malmo: “Ho deciso con lo staff medico del club per l’intervento al ginocchio. Purtroppo perderò Euro 2002 con la Germania. Per la prima volta dopo anni sarò solo un tifoso a supportare il mio Paese da casa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Foto: Twitter ufficiale Fifa