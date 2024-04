ter Stegen: “Partita condizionata dall’arbitro? No. Il rosso ad Araujo ci sta, se l’arbitro fischia il fallo l’espulsione è inevitabile”

Deluso ma sportivo, il portiere del Barcellona, Marc André ter Stegen, che a Movistar ha commentato l’eliminazione dalla Champions del Barcellona, andando contro Xavi, che si è scagliato contro l’arbitraggio della partita.

Quueste le sue parole: “Sono molto deluso, la qualificazione era possibile ma il il risultato dice il contrario. L’espulsione di Araujo? Non voglio dire che sia stato un errore; volevo andare a prendere la palla ma se fa fallo devi fargli vedere il rosso. Da lì tutto è cambiato ma si poteva fischiare. Se non avessimo concesso gol al 40′ minuto e fossimo andati in vantaggio all’intervallo, avremmo potuto avere la possibilità di lottare”

Foto: twitter Barcellona